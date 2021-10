Mauro Cezar - Reprodução

Mauro Cezar Reprodução

Publicado 02/10/2021 12:44

Rio - O jornalista Mauro Cezar compartilhou uma crítica, em sua rede social, nesta sexta-feira, sobre a decisão da Confederação Brasileira de Futebol por manter os jogos do Flamengo durante as Datas Fifa. O clube carioca possui quatro atletas convocados: Gabigol e Everton Ribeiro, pelo Brasil, Isla, pelo Chile, e Arrascaeta, pelo Uruguai. Os atletas serão ausência até dia 14 de outubro.

"A CBF prometeu adiar os jogos durante as Datas Fifa. Dias depois recuou. O que deveria ser obrigação virou uma promessa não cumprida. E não são poucos os que apoiam esse escárnio. Por "chapa-branquismo". Ou para impedir que um clube tenha todos os seus atletas em campo. Patético", digitou ele em seu perfil no Twitter, sem citar nomes.

Não foi a primeira vez que Mauro Cezar criticou uma decisão da CBF em relação ao adiamento de jogos da Seleção. Horas antes, em seu perfil no Twitter, Mauro havia relembrado a frase do dirigente da CBF e ex-jogador Juninho Paulista, que prometeu alterar as datas de jogos do Brasileirão após a convocação da Seleção Brasileira e gerou todo o debate. Confira mais aqui.

"O que deveria fazer o dirigente da CBF depois disso? Afirmou algo, prometeu que seria de uma maneira, e a entidade que representa não sustentou. Que constrangedor", comentou ele. Mauro ainda usou uma frase adotada por torcedores do Flamengo em outro comentário.

O jornalista usou uma publicação de um torcedor do Flamengo sobre o atacante Gabigol. A mensagem dizia que o artilheiro da Gávea havia jogado apenas 7 jogos no Brasileirão e marcado 6 gols, em 19 partidas do Rubro-Negro. Mauro ironizou: "Isonomia".