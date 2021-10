Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Após prometer adiar novamente os jogos da Série A envolvendo clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados para a Seleção, a CBF acabou voltando atrás. A decisão irritou bastante os dirigentes do Flamengo. Em seu perfil no Twitter, o vice de futebol, Marcos Braz, ironizou a entidade.

Ele postou um vídeo em que o coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, se comprometeu a adiar novamente os jogos dos clubes que tivessem jogadores convocados. A declaração aconteceu após a última convocação de Tite.

"Nós já conversamos com Manoel Flores, que é o diretor de competições, que pediu para deixar um recado e dizer que hoje mesmo será publicado um ajuste no calendário. Exatamente para que evite esses conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados", afirmou. Braz compartilhou o vídeo e soltou uma frase irônica. "O futebol agradece".

As Eliminatórias da Copa do Mundo vão ter rodadas triplas desta vez. O Flamengo terá os desfalques em seus jogos do Brasileirão de Gabigol e Everton Ribeiro, convocados para a seleção brasileira, além de Mauricio Isla, que estará servindo à seleção do Chile, e de Arrascaeta, na seleção uruguaia.