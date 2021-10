Thiago Maia - Alexandre Vidal / Flamengo

Thiago MaiaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 02/10/2021 16:35

Rio - Desfalque do Flamengo na vitória sobre o Barcelona, em Guayaquil, Thiago Maia participou do treino do clube carioca neste sábado, no Ninho do Urubu. O volante se recupera de um edema muscular e não vai entrar em campo no jogo contra o Athletico-PR, neste domingo, pelo Brasileirão.

Thiago Maia viveu momentos conturbados fora dos gramados nas última semanas. O jogador abriu um boletim de ocorrência contra Isadora Pompeo, sua ex-esposa. Ele entrou com uma ação pedindo uma indenização de R$ 100 mil por danos morais, em junho deste ano, solicitando a retirada do vídeo "Nota de esclarecimento" feito pela cantora no primeiro dia do mês citado.



De acordo com o jogador, Isadora tem sido ofensiva e postado mentiras nas redes sociais sobre o seu divórcio. A preocupação de Thiago Maia, no caso, é em relação à imagem dos dois, já que ambos são figuras públicas.



No caso citado, a juíza indeferiu o pedido de remoção de vídeo por parte do atleta, analisando que não houve discurso difamatório no que foi publicado pela cantora. Thiago Maia teve direito de recorrer outra vez ao caso, mas, até o dado momento, o caso não teve atualização e, consequentemente, o vídeo de Isadora Pompeo continua nas redes sociais.