Mario Celso Petraglia - Reprodução de TV

Publicado 02/10/2021 14:06

Rio - Flamengo e Athletico-PR têm se enfrentado nos últimos anos em jogos decisivos da Copa do Brasil e também na final da Supercopa do Brasil de 2020. Porém, apesar desses confrontos, o clima entre as duas diretorias é cordial. O presidente do clube paranaense, Mario Petraglia, fez muitos elogios ao atual bicampeão brasileiro e apontou o Flamengo como modelo a ser seguido no país.

"Eu queria que todos os clubes brasileiros tivessem a administração que o Flamengo teve e está tendo. O Flamengo é consolidado. O Flamengo é o Flamengo desde que foi criado. O maior clube do Brasil", afirmou o dirigente em entrevista à Radio Bandeirantes.



As duas equipes se enfrentam neste domingo pelo Brasileiro e vão se enfrentar nos próximos dias 20 e 27 por uma vaga na final da Copa do Brasil. Além disso, o Furacão está na final da Sul-Americana e o Flamengo na decisão da Libertadores.