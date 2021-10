Flamengo é denunciado por cânticos homofóbicos em jogo da Copa do Brasil - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/10/2021 19:01

Rio - Nos últimos dias, o coletivo Canarinhos LGBTQIA+ enviou à procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), uma denúncia contra o Flamengo por conta de cânticos homofóbicos feitos pelos torcedores do clube no confronto contra o Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Na ocasião, os rubro-negros cantaram a música "Arerê, gaúcho dá o c* e fala tchê", para ofender os gremistas. O momento foi filmado e postado nas redes sociais por uma conta com nome vinculado ao Flamengo. Por outro lado, no jogo, o árbitro Rodolfo Toski, não registrou os cânticos na súmula da partida.

"O cântico homofóbico contrasta com a orientação emitida pelo STJD na recomendação 01/2019, publicada em 01 de agosto de 2019, que determina que árbitros, auxiliares e delegados da partida constatem em súmula e/ou documentos oficiais a ocorrência de manifestações de cunho preconceituosos e de injúria em decorrência de opção (termo erroneamente usado) sexual", disse o coletivo LGBTQIA+.



"Diante disso, a Canarinhos LGBTQ+ solicita que medidas cabíveis sejam tomadas conforme prevê a legislação nacional e desportiva, a fim de identificar e punir os responsáveis pelos cânticos. Assim como a averiguação da conduta omissa dos clubes e equipe de arbitragem presente na partida", concluiu.

O ofício foi enviado para o STJD, o Tribunal de Justiça Desportiva do estado do Rio de Janeiro (TJD-RJ) e para o Ministério Público Federal. O TJD-RJ destacou não ser "o órgão competente para avaliar infrações cometidas no campeonato da Copa do Brasil".

Anteriormente, em abril, o deputado Alexandre Frota, de São Paulo, contribuiu para a criação de um Projeto de Lei que impede atos de racismos ou praticados contra a população LGBT em locais de prática esportiva, como estádios de futebol, ginásios poliesportivos e pistas de atletismo.