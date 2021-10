David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/10/2021 10:30

Rio - O zagueiro David Luiz se lesionou na partida contra o Barcelona, de Guayaquil, e pode desfalcar o Flamengo por um bom tempo. Com uma contusão na coxa, ele vai realizar um exame nesta sexta-feira e dependendo do grau da contusão, poderá ficar até um mês sem atuar pelo clube carioca.

De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", a situação do jogador é preocupante. Apesar de estar feliz com o momento do clube carioca, David Luiz desembarcou no Rio, na última quinta-feira, mancando. A tendência é que ele fique de fora dos próximos jogos do Flamengo.



David Luiz fez apenas dois jogos pelo Flamengo e como estava um bom tempo sem jogar, lesões musculares como essa acabam sendo comuns. O jogador deverá ser substituído por Gustavo Henrique nos próximos jogos. Além dele, Renato Gaúcho tem as opções de Léo Pereira e Bruno Viana.