Flamengo está na final da LibertadoresMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/09/2021 14:45

Rio - O Flamengo está na decisão da Libertadores e buscará o Tri da América. A final será no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, contra o Palmeiras. A classificação para a final veio nesta quarta-feira, quando o time de Renato Gaúcho venceu o Barcelona por 2 a 0, no Monumental, em Guayaquil.

A presença na decisão da Libertadores - a segunda do time da Gávea em três anos - já garantiu uma premiação aos cofres do clube. A Conmebol distribuirá 21 milhões de dólares aos finalistas: 6 milhões para o vice e 15 milhões para o campeão, valores em torno de R$ 32 milhões e R$ 80 milhões, respectivamente.



A depender do resultado da decisão em Montevidéu, no dia 27 de novembro, determinado valor se juntará aos já arrecadados pelo clube pelas fases anteriores da Libertadores, que, somadas, chegam a 7,55 milhões de dólares.