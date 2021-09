Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/09/2021 12:21

Rio - Após a classificação para a final da Libertadores, a delegação do Flamengo está de volta ao Rio. O vice de futebol, Marcos Braz, falou com a imprensa e já projetou a final da competição. O dirigente jogou o favoritismo para o lado do clube paulista.

"O Flamengo tem que chegar e tentar superar. O favoritismo está com o Palmeiras, porque eles são os atuais campeões da Libertadores", afirmou o vice-presidente de futebol do clube carioca.



Flamengo e Palmeiras são os últimos campeões da Libertadores e vem dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. As duas equipes vão se enfrentar na final do torneio no dia 27 de novembro no Uruguai.