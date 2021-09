Renato Gaúcho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/09/2021 09:00

Rio - A vitória sobre o Barcelona de Guayaquil garantiu o Flamengo em sua terceira final de Libertadores, mas também colocou o técnico Renato Gaúcho em sua terceira decisão como treinador. Finalista por Fluminense e Grêmio, o comandante busca o seu segundo título na função.

"Não é qualquer treinador que chega a três decisões por três clubes diferentes. É fruto do trabalho do treinador com seus grupos. Me sinto muito feliz e lisonjeado por trabalhar com um grupo como esse. A decisão é daqui a dois meses, temos tempo. Sabíamos que íamos encontrar dificuldade no Equador e tivemos uma grande atuação", afirmou.



Outro ponto abordado por Renato Gaúcho foi sobre a desconfiança que ainda rondava o Flamengo devido a fracassos que o clube carioca viveu na competição no século XXI. Na opinião do comandante, o fato de o Rubro-Negro disputar duas finais em três anos encerra esse debate.

"O Flamengo não precisa provar nada para ninguém. São duas finais em três anos, 17 jogos invicto... Quando o Flamengo soube jogar Libertadores, então, imagina? Temos que trabalhar para dar alegria para o torcedor. Com todo respeito ao Palmeiras, também queremos ganhar e vamos nos preparar", afirmou.