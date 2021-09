David Luiz sai do jogo sentindo dores - Reprodução

Publicado 29/09/2021 21:50 | Atualizado 29/09/2021 21:51

O zagueiro David Luiz sentiu dores musculares e pediu para ser substituído com apenas nove minutos de jogo do Flamengo contra o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, no Equador, pela partida da volta da semifinal da Libertadores. Gustavo Henrique entrou em seu lugar.

Até a publicação da matéria, o Flamengo não atualizou a situação de David Luiz, mas o camisa 23 saiu colocando a mão na virilha. O jogador, portanto, se torna preocupação para a comissão técnica para os próximos jogos do Rubro-Negro.

Essa era a segunda partida de David Luiz pelo Flamengo. Vale ressaltar que o zagueiro ficou mais de quatro meses sem disputar uma partida oficial antes de fechar com o Rubro-Negro.