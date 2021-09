Atacante Thiago Ribeiro afirma que está na hora de Gabigol retornar à Europa - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/09/2021 14:51

Rio - Em entrevista à "ESPN", no último domingo, o atacante Thiago Ribeiro, de 35 anos, atualmente na Chapecoense, afirmou que está na hora de Gabigol, ex-companheiro de Santos, retornar para a Europa. O jogador destaca que este é o momento para o atleta rubro-negro ter condições de atuar em alto nível no Velho Continente.

"Eu acho que o Gabigol já deveria pensar a partir da próxima janela, em janeiro, ou meio do ano que vem, verão europeu, para ir para um grande clube da Europa. Acho que é o momento. Ele está com 25 anos, se não me engano, a idade que fui para a Itália. Se ele for ano que vem, 26 anos, poderia jogar sete, oito anos em alto nível na Europa", disse o atacante Thiago Ribeiro, em entrevista à ESPN.



"Eu falo que o jogador que joga no Brasil, joga em qualquer lugar, quando tem talento. Às vezes, o que atrapalhou o Gabigol foi a mentalidade. Porque, quando a gente vai jogar em um outro futebol, a gente tem que se adaptar ao lugar e entender que o dia a dia, a cultura, o que acontece dentro de campo são coisas diferentes do Brasil. E nós que vamos ter que nos adaptar àquele estilo, não eles que se adaptam a nós. Falo isso por mim, porque, muitas vezes, queria que os jogadores de lá fizessem aquilo que eu já estava acostumado. E quem tinha que se adaptar a eles era eu", concluiu o ex-companheiro de Gabigol, Thiago Ribeiro.