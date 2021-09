Jorge Jesus pode perder atleta para o Flamengo - AFP

Publicado 29/09/2021 09:00

Rio - Rio - O treinador Jorge Jesus, que vive um bom momento no Benfica, voltou a falar sobre o Flamengo. Em entrevista à "TNT Sports", o Mister analisou a campanha do Rubro-negro na Libertadores e afirmou que o clube carioca levou sorte na competição.

"O Flamengo teve um pouquinho de sorte no sorteio, como vocês dizem no Brasil, [jogou] contra equipes com menos valor. Tenho certeza de que o Flamengo vai estar na final, porque essa equipe [Barcelona de Guayaquil] eu conheço bem, jogamos no Maracanã e vencemos por 3 a 0 [na fase de grupos no ano passado]", afirmou o técnico, que acredita em uma final brasileira na competição.



Sobre Renato Gaúcho, o técnico apontou que o trabalho do técnico no Flamengo tem tudo para seguir evoluindo e trazer conquistas para o clube carioca.



"Todos os treinadores têm capacidade no Flamengo. É uma grande equipe. Já é o terceiro treinador [depois da minha saída] e penso que o Renato vai dar continuidade à grande qualidade dos jogadores do Flamengo e os objetivos que o Flamengo tem", disse.