Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Rio - Enquanto no profissional, o Flamengo conta com Diego Alves no gol com seu 1,88m, na base, o Rubro-Negro acabou de acertar a contratação de um verdadeiro gigante para a posição. O Rubro-Negro fechou com o jovem Gabriel Endres, de 14 anos, que estava no Azuriz, time pequeno do futebol paranaense. A informação foi divulgada primeiramente pelo canal ‘Flazoeiro’.

O tamanho do arqueiro impressiona muito. Ele já tem 1,93m, mesmo sendo tão jovem. O goleiro chamou a atenção dos olheiros rubro-negros por sua altura avantajada. Além disso, também tem seu reflexo e velocidade elogiados, principalmente por se tratar de um goleiro bastante alto.

No profissional, o Flamengo tem no momento Gabriel Batista e Hugo Souza como as principais opções para o banco de reservas e para substituir Diego Alves em caso de lesão.