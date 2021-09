Conmebol exalta atuação de Diego Alves - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 27/09/2021 18:59

Rio - Nesta segunda-feira (27), a Conmebol exaltou a atuação do goleiro Diego Alves no gol do Flamengo, contra o Barcelona de Guayaquil, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, em uma publicação especial nas redes sociais da entidade sul-americana.

"Diego Alves desafiou seus limites e fechou o gol do Flamengo. Decisivo para a vantagem de 2-0 na semi da CONMEBOL Libertadores. Grandes defesas no início do jogo", disse a Conmebol, em suas redes sociais.

Nesta quarta-feira (29), o Flamengo volta a enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no Monumental, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na primeira partida, o Rubro-negro venceu a equipe equatoriana por 2 a 0, no Maracanã.

