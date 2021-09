Renato mandará reservas a campo hoje contra o América-MG - Alexandre Vidal/Flamengo

Renato mandará reservas a campo hoje contra o América-MGAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/09/2021 10:20

Rio - Vivendo um momento decisivo na temporada, Renato Gaúcho poupou boa parte dos titulares do Flamengo para o confronto contra o América-MG no Brasileiro. O Rubro-Negro ficou no empate, porém, apesar do tropeço, Mauro Cezar Pereira elogiou a decisão do técnico do clube carioca. O jornalista fez questão de fazer um alerta aos torcedores rubro-negros em relação a dificuldade da Libertadores.

"Será preciso atuar bem. Os melhores jogadores deverão estar em condições para que o Flamengo não acrescente um novo item à sua lista de vexames e frustrações em competições sul-americanas. O passado mostra que o Flamengo tem dois títulos do continente, mas passa longe de ser dos mais assíduos finalistas. O Boca decidiu a Libertadores 11 vezes, o Peñarol 10! Entre os brasileiros, o São Paulo soma seis finais. Os rubro-negros, só duas. O Fla tem pouca história na Libertadores", disse.



O jornalista ainda fez questão de elogiar o time do Barcelona, de Guayaquil, adversário do clube carioca na próxima quarta-feira pela semifinal da Libertadores.

"A equipe equatoriana não perdeu em casa nessa Libertadores. Venceu, por exemplo, Boca Juniors, Santos, Vélez Sarsfield e eliminou o Fluminense. Não é pouco. E se abrir o placar, o jogo deverá ficar complicado. Os mais serão muito necessários para descomplicar", disse.