América-MG e Flamengo fizeram jogo ruim no IndependênciaMourão Panda / América-MG

Publicado 26/09/2021 13:05

A escalação com um time praticamente reserva já mostrava que o foco está na semifinal da Libertadores, e a atuação muito ruim apresentou um Flamengo que não parece muito disposto a brigar pelo Campeonato Brasileiro, perdendo a chance de se aproximar de Atlético-MG e Palmeiras, que tropeçaram no sábado. Mesmo sem merecer, o Rubro-Negro abriu o placar aos 43 do segundo tempo com Michael, um dos poucos a se salvar, mas acabou castigado no último lance, sofrendo o empate de 1 a 1 com o América-MG em um dos muitos erros cometidos no jogo.

Antes do jogo, houve um princípio de confusão entre as duas diretorias, porque o América-MG, mandante, queria usar o uniforme 2 (branco), das mesma cor do Flamengo. Os mineiros garantiram que tinham avisado com antecedência a CBF, na sexta-feira, mas os cariocas não sabiam de nada e não aceitaram. Após muita discussão, os donos da casa tiveram que jogar com a camisa 1.

Quando a bola rolou, o forte calor das 11h atrapalhou o ritmo do jogo e o Flamengo, somente com Willian Arão, Diego e Bruno Henrique da equipe considerada titular, não ajudou muito. Apesar do início animador, com duas chances claras - Bruno Henrique quase fez um golaço de cobertura, aos sete, e Pedro parou no goleiro, aos 10 -, o Rubro-Negro não fez bom primeiro tempo.

Com dificuldade na saída de bola e marcação frouxa pelo lado esquerdo - Ademir deu trabalho pelo setor -, o Flamengo teve muita dificuldade de criação, sem também incomodar na marcação. Mesmo assim, quase não sofreu na defesa (mesmo com mais finalizações do América-MG), com exceção de um chute de Zárate, que passou perto do gol.

Após o intervalo, o Flamengo seguiu cometendo muitos erros em todos os setores do campo. Não à toa, a primeira chance no segundo tempo veio em um bom chute de Pedro, aos 14, que o goleiro espalmou, mas o lance não valeu por impedimento. E logo na sequência o América-MG foi quem chegou mais perto do gol, com Felipe Azevedo chutando cruzado.

Então Renato Gaúcho mexeu na equipe, com as entradas de Andreas Pereira e Michael nos lugares de Diego e Vitinho, respectivamente. O atacante, em seu primeiro lance, deixou em boas condições Bruno Henrique, que chutou fraco. Só que não houve melhora.

Na parte final, Renato tentou Lázaro e Rodinei (saíram Arão e Matheuzinho). E somente a partir dos 38 o Flamengo deu mostras de que queria vencer, ao acelerar o jogo. Primeiro, Michael recebeu de Pedro e parou em boa defesa de Matheus. Mas a dupla voltou a funcionar aos 43, desta vez garantindo a vitória.

Michael fez boa jogada, tabelou com o centroavante e marcou um belo gol. Mas num dia cheio de erros, Renê falhou, Lucas Kal cruzou e Alê subiu mais do que o lateral para empatar aos 49.