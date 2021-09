Bruno Henrique foi um dos poucos titulares em campo pelo Flamengo contra o América-MG - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/09/2021 15:29

O Flamengo tinha boas chances de diminuir a desvantagem para o líder Atlético-MG, que ficou no 0 a 0 com o São Paulo no sábado, mas segue 11 pontos atrás - com dois jogos a menos - com o frustrante empateem 1 a 1 com o América-MG, no Independência. Apesar de ter mandado a campo um time praticamente reserva, por causa da semifinal da Libertadores na quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho garantiu que o Rubro-Negro não desistiu do Campeonato Brasileiro.

"Cobrei o grupo após a partida. Não pode mais acontecer. Conseguimos um belíssimo gol do Michael e cedemos o empate a dois minutos do fim. Dois pontos preciosos que deixamos de levar. Acredito sim no Brasileiro. Passo isso diariamente para o grupo. Temos 57 pontos a disputar e muita chance ainda. Continuo acreditando, e muito, no Campeonato Brasileiro. Onze pontos são uma boa vantagem, mas tem muita coisa para acontecer", garantiu.



O treinador também se defendeu das críticas por ter deixado a maioria dos titulares fora da viagem a Belo Horizonte, só escalando Willian Arão, Diego e Bruno Henrique, contra o América-MG.



"O Flamengo montou um plantel forte para disputar as três competições. Esse discurso de que está poupando... Vou responder pela última vez. As pessoas não sabem quem pode ou não jogar. Ficaram seis jogadores no Rio. Desses, não sei quantos não vão poder jogar na quarta. Não é desculpa,, mas o calor muito forte hoje às 11h da manhã. E a falta de entrosamento dificulta bastante", defendeu-se.

O Flamengo viajará nesta segunda-feira ao Equador, para o confronto de volta da semifinal da Libertadores. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 o Barcelona de Guayaquil e tem grande vantagem para chegar à final.