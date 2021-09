Renato Gaúcho mandará reservas a campo no domingo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/09/2021 15:43

Com viagem para o Equador e a partida de volta contra o Barcelona de Guayaquil pela semifinal da Libertadores na semana que vem, o Flamengo irá poupar a maior parte da equipe titular para o jogo deste domingo, às 11h contra o América-MG. Apesar de estar distante da liderança do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica rubro-negra está preocupada com o desgaste físico dos seus principais jogadores.

Com isso, a maior parte dos titulares nem sequer viajará a Belo Horizonte. Segundo o site Ge, Diego Alves, Isla, David Luiz, Éverton Ribeiro e Gabigol, ficarão no Rio, assim como Filipe Luís e Arrascaeta, que se recuperam de problemas físicos e estão sendo preparados para o confronto contra o Barcelona. Rodrigo Caio, que cumpre suspensão, também está fora.



A tendência é que Willian Arão e Bruno Henrique sejam os únicos titulares começando jogando contra o América-MG. Andreas Pereira, apesar de viajar com a delegação rubro-negra, deve começar no banco para descansar, já que chegou ao futebol brasileiro recentemente.



O Flamengo deve ir a campo com: Gabriel Batista, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.