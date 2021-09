Michael celebra o belo gol que marcou contra o América-MG - Marcelo Cortes / Flamengo

Michael celebra o belo gol que marcou contra o América-MGMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/09/2021 16:08

Autor de belo gol já no fim do jogo que poderia ter dado uma importante vitória ao Flamengo, Michael lamentou o gol sofrido no último lance contra o América-MG, no Independência. O atacante saiu do banco e foi um dos poucos a se salvar da atuação ruim do Rubro-Negro neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele tentou explicar o que aconteceu.

"Poderia ter sido melhor, mas a gente criou bastante também. O campo muitas vezes impossibilitava a gente de tocar a bola, estava seco, somos um time que toca bem a bola. A equipe lutou, batalhou muito, infelizmente a vitória não veio, mas a gente se empenhou, entregamos o nosso máximo", afirmou Michael em entrevista ao Premiere.



Com o empate, o Flamengo chegou a duas rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Além disso, as recentes atuações têm gerado críticas dos torcedores, mas Michael minimizou e lembrou que o time está muito perto de chegar à final da Libertadores.



"O torcedor é consciente que estamos dando nosso melhor, de que estamos lutando. Viemos de vitória na Libertadores. Então vale ressaltar a nossa entrega. Infelizmente nossa vitória hoje não veio, não foi possível", completou.