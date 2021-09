Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/09/2021 12:27

Rio - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o América-MG. O técnico Renato Gaúcho escalou uma equipe com muitos reservas contra o Coelho e acabou tropeçando no Brasileiro. Antes do começo da partida, as câmeras do SporTV flagraram uma imagem dele conversando com o técnico do Coelho, Vagner Mancini, sobre o atual momento do Rubro-Negro.

"Meu time tá todo quebrado, muitos jogadores machucados", afirmou o técnico. Mancini respondeu: "Aqui, os problemas são outros". Depois disso, os dois treinadores se cumprimentaram e foram para suas áreas técnicas.



O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta-feira. O Rubro-Negro vai enfrentar o Barcelona, de Guayaquil, do Equador, e pode perder por um gol de diferença para se classificar para a final da Libertadores.