Elenco do Flamengo embarca para o EquadorDivulgação/Flamengo

Publicado 27/09/2021 11:04

Rio - Com a vantagem na mala, o Flamengo embarcou nesta segunda-feira rumo a Guayaquil, no Equador, para buscar a vaga para a tão sonhada final da Libertadores 2021. Com as voltas de Arrascaeta e Filipe Luís, Renato Gaúcho tem a disposição força máxima para entrar em campo nesta quarta-feira. Apenas Léo Pereira, expulso no Maracanã, está fora.

Bom dia, Nação. O Mengão acaba de chegar no aeroporto e daqui a pouco embarca para Guayaquil. #VamosFlamengo pic.twitter.com/EWK5FKne3w — Flamengo (@Flamengo) September 27, 2021

Os jogadores que não participaram da partida em Belo Horizonte, no empate por 1x1 com o América-MG, treinaram normalmente no Ninho do Urubu no domingo. Durante a atividade, ocorreu um jogo-treino que marcou a volta dos lesionados. Portanto, o Flamengo joga contra o Barcelona com seu "time ideal": Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henríque e Gabigol.

Os jogadores deixaram o Brasil às 9h30 em voo fretado rumo ao Equador, onde devem pousar no começo desta tarde. A previsão é que almocem e logo após façam uma atividade no hotel em que estão acomodados. O último treino antes do jogo decisivo ocorre na terça-feira, no estádio George Capwell, do Emelec.



Como venceu a primeira partida por 2x0, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença para chegar à final. O jogo está marcado para às 21h30, desta quarta-feira, no estádio Monumental Banco Pichincha.