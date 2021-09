Flamengo tropeçou - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/09/2021 16:08

Rio - Nesta segunda-feira (27), o comentarista Renê Simões, do "Os Donos da Bola", da Band, criticou o desempenho do Flamengo no empate por 1 a 1 com o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o ex-técnico ressaltou que o Rubro-negro perdeu a oportunidade de "depender de si mesmo", na competição.

"O Flamengo não estava organizado, não era um time treinado, não fez um bom jogo. O Bruno Henrique não fez uma boa partida, o Pedro não fez uma boa partida. Não vi alguém que tenha destoado, a não ser o Michael, que fez um gol sensacional. Não foi um bom jogo", disse Renê Simões, no Os Donos da Bola.



"O Flamengo perdeu uma chance absolutamente fenomenal de depender só de si no campeonato. Se o Flamengo tivesse vencido esse jogo, ele dependeria de ganhar os outros jogos e ganhar do Atlético-MG. Hoje em dia não. Ele tem ganhar todos os jogos, ganhar do Atlético-MG e, mesmo assim, não tem a garantia do título", concluiu.



Na próxima quarta-feira (29), o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Monumental Isidro Romero Carbo, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na primeira partida, o Rubro-negro venceu a equipe equatoriana por 2 a 0, no Maracanã.