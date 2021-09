Jorge Jesus afirma que Flamengo disputaria a Champions League - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge Jesus afirma que Flamengo disputaria a Champions LeagueFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/09/2021 19:51 | Atualizado 28/09/2021 20:50

Rio - Em entrevista exclusiva à TNT Sports, o técnico português Jorge Jesus levantou a moral do Flamengo antes da disputa do clube por uma nova vaga na final da Libertadores. Atual treinador do Benfica, Jesus comentou sobre o momento do Flamengo antes da partida contra o Barcelona nesta quarta, no Equador, e afirmou que o clube disputaria a Liga dos Campeões de igual para igual com os times europeus. O técnico disse que Palmeiras e Atlético-MG também teriam chances.



"Incluindo aquela que eu trabalhei e conheço melhor, atualmente Flamengo, Galo e Palmeiras. Os três são times que disputariam a Champions, como o Benfica está disputando, sem haver um desnível muito grande. (...) As grandes equipes do Brasil não têm nada a perder para as grandes equipes da Europa", disse Jesus, que deixou o Flamengo em 2020 para comandar o Benfica.



O técnico Jorge Jesus disse recentemente que Renato Gaúcho "nunca" repetirá sua história no Flamengo. Em entrevista ao "SBT", o português relembrou a passagem no rubro-negro, após conseguir classificação para a fase de grupos da Champions League com o Benfica.



Quando o repórter disse que Renato Gaúcho "ainda não ganhou nenhum título e não fez a história que Jorge Jesus teve no Flamengo", o treinador o interrompreu: "Nem nunca fará", disse Jesus.