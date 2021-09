Comentarista da Band aponta característica de adversário do Flamengo na Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/09/2021 17:40

Rio - Nesta terça-feira (28), o comentarista Renê Simões, do "Os Donos da Bola", da Band, apontou uma característica do Barcelona de Guayaquil com que o Flamengo deve tomar cuidado quando chegar ao Equador, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.

"O Flamengo tem que ser Flamengo. E vai ser um jogo bem interessante lá. Porque do jeito que eles (Barcelona de Guayaquil) jogaram aqui (Maracanã), fazendo essa pressão no início do jogo, eles vão fazer lá também. Mas aí o Flamengo tem muita qualidade para sair. Quando o Flamengo quebrar a primeira linha, aí vai explodir para cima deles. Eles vão ter que tomar cuidado lá. E tomara que todos (jogadores do Flamengo) estejam num bom momento", destacou o comentarista Renê Simões, no Os Donos da Bola.



Nesta quarta-feira (29), o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Monumental, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No primeiro confronto, o Rubro-negro venceu a equipe equatoriana por 2 a 0.