Jornalista da ESPN afirma que o Flamengo irá 'voar' com o técnico Renato Gaúcho - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 28/09/2021 15:02

Rio - Na última segunda-feira (27), o jornalista Osvaldo Pascoal, da ESPN, disse que não entende o motivo para críticas contra o técnico Renato Gaúcho, após o empate do Flamengo com o América-MG por 1 a 1, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Eu não sei porque a torcida do Flamengo está nesse desânimo. O Flamengo tem time para ganhar tudo, o Renato tendo o time completo as vitórias serão naturais. A torcida tem que entender que no último domingo o time jogou sem oito titulares e agora terá o time. Para o jogo de quarta-feira o Flamengo é favoritaço, lá não tem altitude e mesmo se o estádio estiver lotado o Flamengo segue favorito", disse o comentarista Osvaldo Pascoal, da ESPN.

"Classificando o Renato será recebido pela torcida no aeroporto e as críticas vão embora. Como a final é no dia 27 de novembro, ele vai ter muito tempo para fazer ajustes e deixar o time voando", concluiu o jornalista Osvaldo Pascoal, da ESPN.



Nesta quarta-feira (29), o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Monumental, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Na primeira partida, o Rubro-negro venceu o Canarios por 2 a 0, no Maracanã.