Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 29/09/2021 12:38

Rio - De acordo com informações do portal "Torcedores.com", a CBF deverá voltar atrás em relação a decisão de adiar os jogos das rodadas 24, 25 e 26 do Brasileirão. O coordenador da entidade, Juninho Paulista, havia dito que haveria o adiamento para não prejudicar o Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG e Internacional que tiveram jogadores convocados por Tite para a rodada tripla das Eliminatórias, porém, uma pressão de outros clubes pode mudar a decisão da CBF.

O Flamengo teve dois jogadores convocados para a Seleção: Gabigol e Everton Ribeiro. Além deles, Arrascaeta e Isla, convocados para Uruguai e Chile, também vão desfalcar o clube carioca. O Internacional teve Edenilson, convocado para a seleção brasileira, assim como o Atlético-MG possui Guilherme Arana e o Palmeiras, o goleiro Weverton.



O portal afirma que o Grêmio foi um dos principais motivadores da mudança da CBF. Os clubes, que tiveram jogadores convocados para outras seleções, mas não a para a brasileira, também reclamaram de prejuízo por não ter seus confrontos adiados pela CBF.

De acordo com o site, outro motivo que pesou na nova decisão da entidade foi em relação ao calendário do futebol brasileiro. Caso, as partidas fossem adiadas, o Brasileirão não teria viabilidade de terminar na data do dia 5 de dezembro, correndo inclusive o risco de acabar somente em 2022.