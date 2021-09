Jorge Jesus afirma que Flamengo disputaria a Champions League - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/09/2021 18:56 | Atualizado 29/09/2021 18:57

Rio - Após a vitória do Benfica sobre o Barcelona por 3 a 0 na Liga dos Campeões, o técnico Jorge Jesus foi entrevistado pela "TNT Sports". Em pauta o confronto entre o Flamengo contra o Bacelona, de Guayaquil, pela Libertadores. O Mister descartou qualquer semelhança entre as duas equipes com o mesmo nome.

"Nem se compara o nosso desafio com o do Flamengo. Os Barcelonas não se comparam nem nas camisas. Quando estava no Flamengo, nós vencemos fácil, no ano passado. O Flamengo vai obviamente se classificar para a final da Libertadores", afirmou.

Perguntado sobre qual seria a sua torcida na final da Libertadores: pelo ex-clube ou pelo compatriota Abel Neto, que defende o Palmeiras, Jorge Jesus não titubeou.

"Fico feliz por ter um compatriota na final da Libertadores, mas vou torcer pelo clube que me acolheu e pela Nação que me amou", afirmou o técnico do Benfica.