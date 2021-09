Thaís Alencar é esposa de Renê - Reprodução

Publicado 29/09/2021 16:00

Rio - Depois de falhar contra o América-MG, no último domingo, familiares e os filhos de Renê sofreram ataques verbais por torcedores. Thais Alencar, esposa do jogador, usou as redes sociais para desabafar sobre a onda de agressões contra o círculo íntimo do lateral-esquerdo do Flamengo.



"Umas pessoas sem caráter nenhum vieram agredir minha família e meus filhos verbalmente. [...] Eu não aceito nenhum tipo de ofensas ou quaisquer pessoa que vier atacar meus filhos. Até por que eles não tem nada a ver com o time, com jogo", lamentou a esposa.

No lance em que origina o gol de empate do América-MG, Renê perde a posse no corredor esquerdo e, segundo depois, perde no alto para Alê cabecear para o fundo da rede aos 49 da segunda etapa.