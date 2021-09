Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

29/09/2021

Rio - O Flamengo tem mais uma baixa para pegar o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira, no Equador, pelo jogo da volta da semifinal da Libertadores. Além de Léo Pereira, suspenso, Thiago Maia, com edema muscular, sequer viajou com a delegação e ficou no Rio de Janeiro tratando o problema físico.

O Rubro-Negro deverá ir para campo com: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Com isso, Diego Ribas deverá começar o jogo no banco de reservas.

Após vencer o jogo de ida no Maracanã por 2 a 0, o Flamengo pode até mesmo perder por um gol de diferença que irá se classificar para disputar a sua terceira final de Libertadores.