Flamengo acata decreto da Prefeitura e altera protocolo para confronto contra Athletico-PR Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 29/09/2021 19:48

O Flamengo acatou o decreto da Prefeitura e, com isso, teve que alterar o protocolo de acesso ao Maracanã em relação às últimas partidas. Para o próximo jogo do Rubro-Negro, contra o Athlético-PR, no domingo, somente quem possuir vacinação completa poderá entrar no estádio.

Pelo decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, somente pessoas com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante) poderão estar presentes no Maracanã para assistir o jogo, após 14 dias da aplicação da última dose. Em contrapartida, não será mais preciso a apresentação de teste de antígeno para Covid-19, como era anteriormente.

Além das duas doses, para pessoas com 60 anos ou mais, é preciso apresentar a dose de reforço tomada até o dia 19 de setembro de 2021 (14 dias antes da partida). Sendo assim, pessoas de 15 a 59 anos, precisam apresentar comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante), também tomadas até o dia 19 deste mês. A capacidade máxima permitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro é de 50%, equivalente a aproximadamente 35 mil pessoas no Maracanã.