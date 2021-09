Cantora, que teve vídeo íntimo vazado, comemora classificação do Flamengo: 'Vai, malvadão'

Rio - Torcedora do Flamengo, a cantora Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, utilizou as redes sociais para registrar a sua alegria com a classificação do Rubro-Negro para a final da Libertadores. Além de registros da partida, inclusive do segundo gol do clube carioca, ela postou uma foto celebrando a vitória.

"Estamos classificados para a final da Libertadores. Vai, Malvadão", escreveu a cantora, que também publicou uma foto vestindo a camisa do clube carioca.

Na última semana, Renata teve vídeos íntimos divulgados por ela na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans vazados.

