Carol Portaluppi comemora vitória do Flamengo e torcedores rebatem: 'Não era gremista?'

Rio - Carol Portaluppi aproveitou a classificação do Flamengo para a final da Libertadores e provocou rivais nas redes socias. No Twitter, após a vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona-EQU, a filha de Renato Gaúcho publicou a seguinte frase: 'Deve ser muito ruim não ser Flamengo'.

A provocação, porém, serviu como um combustível para uma sequência de respostas questionando Carol. Torcedores relembraram que, há poucos meses, quando Renato ainda comandava o Grêmio, a modelo vestia as cores do tricolor gaúcho.

Até mesmo a recente polêmica envolvendo o Corinthians não passou em branco. Em maio, o atual treinador do Flamengo era cotado para assumir o time paulista. Durante a negociação, Carol Portaluppi prometeu revelar bastidores de um possível acerto caso alcançasse uma meta de seguidores. Muitos torcedores do Corinthians entraram na onda e mobilizaram a campanha "#CarolPortaluppi2M". Com a recusa de Renato, Carol acabou perdendo mais de 100 mil seguidores em poucas horas.

CONFIRA AS RESPOSTAS À CAROL PORTALUPPI

"Tu é Flamengo ou está Flamengo?", disse um seguidor.

"Você deve saber !! Até uns meses atrás vc era Gremista. Me poupe, até parece que nasceu Flamenguista", criticou uma usuária.

"Vc já escolheu seu time??", "Ela foi Vasco, Fluminense, Grêmio, foi Corinthiana por 1 semana (kkkkk?) e agora é Flamenguista", "Nunca sofreu com Digão e Valter minhoca.... Da uma segurada srta", "Você deve saber !! Até uns meses atrás vc era Gremista ?? Me polpe, até parece que nasceu Flamenguista", "Mas você não é... ?", "Tu é flamengo ou está flamengo?", foram outras respostas para Carol.



deve ser ruim demais não ser Flamengo! ??? — Carol Portaluppi (@caroIportaluppi) September 30, 2021

