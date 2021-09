Flamengo derrotou o Barcelona por 2 a 0 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/09/2021 14:28 | Atualizado 30/09/2021 14:29

Rio - Após a vitória e a classificação do Flamengo na semifinal da Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil, o ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande rasgou elogios ao time carioca e também ao trabalho do técnico Renato Gaúcho.

"Tanto Renato como o Flamengo fazem um bem para o futebol brasileiro e mundial. Acho imprescindível ter um grupo de jogadores com muito talento, criatividade, que gostam de ter a bola e de movimentação, gostam de passar para o outro fazer o gol, de fazer o gol, gostam de fazer a coisa bonita. Então, o ambiente estando leve, as pessoas se relacionando bem, ser uma pessoa divertida, que fala a linguagem dos jogadores, ajuda muito dentro do campo. Você carrega o ambiente leve para dentro do campo", afirmou.

Entre tantos atributos que lhe agradam na equipe de Renato Gaúcho, o ex-jogador preferiu destacar um que segundo ele faz toda a diferença na forma de jogar do Flamengo atual.

"A liberdade é a coisa mais importante na vida e, para fazer aquilo que gosta e sabe, no futebol, sempre orientado pelo treinador, com um planejamento que o Flamengo tem. Tinha no Grêmio, por que não teria no Flamengo. O Renato fez o Grêmio jogar bem, foi campeão da Libertadores, por que agora não tem planejamento, tática? Muito pelo contrário", disse.