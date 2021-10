David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

David LuizFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/09/2021 17:54

Nesta quinta-feira, o Flamengo desembarcou no Galeão após a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, que confirmou a vaga do time na final da Libertadores. Ainda no aeroporto, o zagueiro David Luiz admitiu que se sente privilegiado por entrar na equipe já na reta final da competição e exaltou o grupo.



- Me sinto privilegiado, chego no melhor momento. Nesse grupo, sou o mais privilegiado. Eles roeram o osso para chegar à final novamente. Estou feliz por fazer parte disso - disse ao "ge".

David Luiz, inclusive, atuou por menos de dez minutos. Ele sentiu dores no adutor da coxa esquerda e será reavaliado nesta sexta-feira. No seu lugar, o técnico Renato Gaúcho optou pela entrada de Gustavo Henrique, que foi elogiado pelo camisa 23.

- Amanhã vou fazer o exame para saber o que aconteceu. Vamos saber exatamente a lesão nos próximos dias, mas espero que não seja nada grave.



- O Gustavo entrou muito bem, e não é fácil entrar em um jogo como esse. Isso mostra a nossa força. É por isso que estamos em todas as frentes disputando o título.

Agora, o Flamengo disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu. David Luiz projetou o confronto e ressaltou que os dois times batalharam para chegar na decisão.



- Vai ser um grande jogo, porque as duas equipes batalharam muito para estar lá. Final é sempre um grande jogo, com dois times fazendo de tudo para ser campeão.