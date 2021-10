Arturo Vidal - AFP

Arturo VidalAFP

Publicado 30/09/2021 16:40

Rio - Nesta quinta-feira (30), o meia Arturo Vidal, da Inter de Milão, comemorou nas redes sociais a classificação do Flamengo à final da Libertadores. Na última quarta-feira, o Rubro-negro venceu por 2 a 0 o Barcelona de Guayaquil, no jogo de volta da semifinal da Libertadores.

Anteriormente, o jogador chinelo já havia revelado o desejo de jogar pelo Flamengo. Em entrevista recente à Conmebol TV, o atleta ressaltou: "Digo sempre que meu sonho é jogar no Flamengo. Ainda tenho contrato com a Inter, mas quem sabe no próximo ano não possa vir para cá?".

O contrato de Arturo Vidal, na Inter de Milão, encerra em junho de 2022. Enquanto isso, a torcida do Flamengo continua sonhando em ver o meio-campista chileno atuar pelo Rubro-negro.

Se o Vidal não vier pro Flamengo até 2023 eu sou um roteador — só mais um jogo (@xamplus) September 30, 2021