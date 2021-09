Flamengo alcança marca de maior invencibilidade na Libertadores e o técnico Renato Gaúcho se torna o treinador com mais vitórias - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo alcança marca de maior invencibilidade na Libertadores e o técnico Renato Gaúcho se torna o treinador com mais vitórias Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/09/2021 15:19

Rio - A classificação do Flamengo à final da Libertadores, não foi o único feito alcançado pelo Rubro-negro nesta edição do torneio. O clube carioca alcançou a marca de maior invencibilidade, sendo 17 partidas sem perder na competição sul-americana, ao lado do Sporting Cristal, do Peru, nos anos 1960. Além disso, o técnico Renato Gaúcho alcançou a marca de treinador com mais vitórias.

No caso do comandante rubro-negro, foram 50 partidas sem perder na Libertadores, uma mais que o técnico colombiano Gabriel Uribe. Anteriormente, o treinador comandou o Grêmio e Fluminense, levou os dois clubes para a decisão do torneio.

Em 17 partidas, o Flamengo venceu 12 vezes e empatou cinco jogos. Por outro lado, no primeiro jogo da semifinal, o Rubro-negro já tinha igualado a maior sequência invicta de um brasileiro. Anteriormente, a marca era do Corinthians, entre 2012 e 2013.

Portanto, caso o Flamengo não perca na decisão da Libertadores, ficará isolado como o time com a maior sequência invicta da história do torneio sul-americano. A partida contra o Palmeiras será no 27 de novembro, no Centenario, em Montevidéu.

Os clubes com maiores invencibilidades na Libertadores:



Flamengo (2020-2021) - 17 jogos



Sporting Cristal-PER (1962-1969) - 17 jogos



Corinthians (2012-2013) - 16 jogos



América de Cali (1980-1983) - 15 jogos



River Plate (1977-1978 e 2018-2019) - 14 jogos



Newell's Old Boys-ARG (1992) - 14 jogos



Cruzeiro (1998-2004) - 14 jogos

Os treinadores com mais vitórias na Libertadores:



Renato Gaúcho - 50

Gabriel Uribe - 49

Luis Alberto Cubilla - 46

Gastón Máspoli - 44

Carlos Bianchi - 44