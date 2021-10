Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 30/09/2021 18:00

Rio - O Flamengo está na final da Libertadores e ainda alimenta chances de conquista no Brasileiro e na Copa do Brasil, apesar disso, o clube carioca já iniciou o seu planejamento visando a temporada de 2022. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube está buscando interessados para se desfazer do volante Piris da Motta.

O paraguaio, de 27 anos, chegou ao clube carioca em 2018 pela bagatela de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões, à época) para tirá-lo do San Lorenzo. No entanto, o atleta nunca conseguiu se firmar no time titular do Flamengo, mesmo com vários técnicos tendo dirigido o time desde a sua chegada.



Na última temporada, Piris da Motta foi emprestado ao Gençlerbirligi. No futebol turco, o jogador teve passagem destacada, porém, o clube acabou não conseguindo exercer o seu direito de compra após o rebaixamento para a Série B local.



Desde o seu retorno, em junho, ele foi relacionado três vezes, sendo utilizado apenas duas vezes. Ao todo, o paraguaio disputou 53 partidas com a camisa rubro-negra. Com a chegada de Andrés Pereira, Piris perdeu ainda mais espaço no elenco do Flamengo.