Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 01/10/2021 10:13

Rio - Finalista da Libertadores, o Flamengo pode receber uma punição da Conmebol. A entidade sul-americana abriu um processo disciplinar contra o clube carioca alegando que o Rubro-Negro não devolveu cinco coletes dos reservas no jogo contra o Barcelona, de Guayaquil, no Equador. As informações são do jornalista Renan Moura.

De acordo com informações dele, o Flamengo tem até a próxima quinta-feira para apresentar a defesa e tentar evitar uma multa da Conmebol. Dentro de campo, o clube carioca venceu o Barcelona por 2 a 0 e avançou para a final da competição.



O Flamengo vai em busca do terceiro título da Libertadores contra o Palmeiras. A final será realizada no dia 27 de novembro, no Uruguai. O Verdão, atual campeão, também quer levantar o troféu pela terceira vez em sua história.