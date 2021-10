Rodrigo Dunshee de Abranches - Bernardo Costa / Agência O Dia

Publicado 01/10/2021 12:09

Rio - Sempre polêmico, o vice-presidente e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, utilizou as redes sociais para comemorar uma meta financeira e também para alfinetar os rivais. Ele exaltou o fato de o clube carioca ter conseguido alcançar o faturamento de R$ 1 bilhão na temporada e mandou uma indireta para alguns clubes adversários no Brasil.

"Oi, Bilhão. Bom te ver por aqui e sem mecenato", escreveu Rodrigo Dunshee no Twitter. A "indireta" do dirigente muito provavelmente se refere ao Atlético-MG, que vem fazendo altos investimentos através de um mecenas: Rafael Menin. Além disso, o Palmeiras iniciou o atual momento de prosperidade que vive, após investimentos milionários do ex-presidente do clube, Paulo Nobre.

O Flamengo ainda tem a possibilidade de aumentar o seu faturamento na temporada, caso conquiste títulos nesta reta final. O Rubro-Negro está na final da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e luta para vencer novamente o Brasileiro.