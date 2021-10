Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - Reprodução

Publicado 01/10/2021 11:14

Rio - Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores no dia 27 de novembro no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Apesar dessas certezas há outras coisas que ainda são dúvidas em relação a decisão. Uma delas é o público na finalíssima. De acordo com o secretário de esportes do Uruguai, Sebastián Bauzá, ao menos 30 mil pessoas poderão comparecer ao jogo, porém, a Conmebol e o governo do país trabalham com a possibilidade de 100% da capacidade liberados para o confronto. A informação foi revelada em entrevista do secretário à rádio uruguaia Sport890 e reproduzida pelo jornal "El País".

A Conmebol ainda não anunciou oficialmente qualquer informação sobre a presença de torcedores na final. De acordo com informações da rádio, a secretaria de esportes do país tem mantido reuniões semanais com a Conmebol para tratar sobre o tema. A baixa nos casos de Covid-19 no país e a boa resposta à vacina podem facilitar uma autorização.



Em agosto, o Uruguai anunciou a abertura das fronteiras aos estrangeiros a partir de 1º de novembro. Entre as exigências aos brasileiros, estão o comprovante de vacinação (de preferência o gerado em espanhol pelo aplicativo Conecte SUS) e a apresentação de um teste RT-PCR negativo para Covid-19 feito até 72 horas antes da viagem.



Palco da decisão, o Estádio Centenario tem capacidade total para cerca de 60 mil pessoas.A capital uruguaia também vai receber as finais da Sul-Americana (dia 20) e da Libertadores feminina (dia 21).