Fotos! Após classificação na Libertadores, musa do Flamengo relembra título de 2019: 'Nunca sofri tanto'

Rio - A musa do Flamengo, Líbia Ximenes, resolveu relembrar o título de 2019 após a classificação do seu time para a final da Libertadores deste ano. Em seu perfil no Instagram, ela divulgou um vídeo de dois anos atrás, quando ela em casa acompanhava a final contra o River Plate que deu ao clube carioca o bicampeonato da competição.

"Nunca sofri tanto vendo um jogo, perdoem os palavrões! Tirei até a blusa por superstição", afirmou a musa, que tem mais de 189 mil seguidores no Instagram.

Nas redes sociais, Líbia exibe todo o seu amor ao Flamengo. Ela tem fotos com a camisa do clube do coração e também decidiu marcar na pele a sua paixão.

