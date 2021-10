Willian Arão se mantém titular absoluto mesmo com reforços - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/10/2021 07:00

Rio - Ainda faltam quase dois meses para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, mas o Flamengo já tem pela frente uma sequência para colocar o elenco à prova. Pelo Brasileiro, o Mengão encara nas próximas rodadas nada menos que os outros dois finalistas continentais: o Athletico-PR, hoje, às 16h, no Maracanã, e o RB Bragantino, quarta, em Bragança Paulista, que decidirão a Copa Sul-Americana.

Há duas rodadas sem vencer, mas ainda firme na perseguição ao líder Atlético-MG, o Rubro-Negro está doido para carimbar a faixa do campeão sul-americano, seja ele qual for, e possível adversário na Recopa, mas precisa dar um passo de cada vez. Agora, o momento é de pensar só no Furacão, que vem de cinco vitórias seguidas e quer ventar com tudo no Maraca. Renato Gaúcho sabe que não será moleza e deve mandar força máxima a campo, apesar do desfalque certo de David Luiz, com lesão na coxa esquerda.

É bom que Renato aproveite a chance de ter o time quase completo para somar os três pontos e fazer mais um raro teste com a escalação titular, porque essa alegria vai durar pouco. Nas duas rodadas seguintes, Isla, Arrascaeta, Gabigol e Everton Riberio estarão com suas seleções e a CBF já informou que não vai adiar os jogos, descumprindo uma promessa.

No duelo de rubro-negros, ainda haverá o ingrediente a mais da presença da Nação pela primeira vez no Brasileirão desde 2019. Toda a campanha do Octa, no ano passado, foi com portões fechados, e agora a torcida chega para dar um reforço na busca pelo terceiro caneco seguido. Foi liberada apenas metade da capacidade total do Maracanã — cerca de 35 mil. Para entrar no estádio, a vacinação deve estar em dia.