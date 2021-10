Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/10/2021 13:00

Rio - A tarefa de conquistar o terceiro título do Brasileiro de forma consecutiva parece cada vez mais complicada para o Flamengo. Após a vitória do Atlético-MG sobre o Internacional, no último sábado, as chances matemáticas de conquista do clube carioca diminuíram.

De acordo com informações do portal "Infobola", que é do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro caiu de 9% para 7% de chances de ser campeão brasileiro. Líder da competição, o Atlético-MG tem 88% de possibilidades matemáticas de conquistar o título.



Além dos dois clubes, somente Palmeiras e Fortaleza têm possibilidades de ser campeão. O Verdão aparece com 4% e o clube cearense, que perdeu de 3 a 0 para o Atlético-GO, na última rodada, tem apenas 1%.