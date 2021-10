David Luiz - Foto: Gilvan de Souza

David LuizFoto: Gilvan de Souza

Publicado 03/10/2021 11:56

Rio - O contrato de venda de Fan Token fechado pelo Flamengo permitiu que a contratação do zagueiro David Luiz fosse possível. Segundo o cálculo feito pela diretoria Rubro-Negra, o acordo permitiu um ajuste no orçamento visando o aumento de gasto na folha até o fim de 2022. As informações são do portal "uol".

Em 8 de setembro foi apresentado internamente no Flamengo o acordo com a empresa "socios.com". Dois dias depois, a contratação do zagueiro foi oficializada. O timing de esperar o jogador, que priorizava a Europa, somada a renda do novo contrato foram cruciais na chegada do camisa 23.

A negociação entre o clube e a socios.com durou meses até que as partes se entendessem em todos os detalhes. O contrato estabelecido já teve um impacto direto no orçamento do Flamengo com um valor de R$ 16 milhões, que já será recebido ainda este ano. Além disso, o vínculo prevê um valor mínimo garantido de R$ 151 milhões por quatro anos e meio.

Com isso, o clube entendeu que a receita garantida pelo novo patrocínio seria o suficiente para cobrir os gastos extras que o jogador há de ter. O Flamengo tem tido cautela nas contratações, ainda mais em tempos de pandemia.