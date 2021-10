Renato Gaúcho abraça Bruno Henrique - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Flamengo derrotou o Athletico-PR por 3 a 0 no Maracanã. A intensidade da atuação da equipe no primeiro tempo chamou a atenção do jornalista Mauro Cezar Pereira. Em seu blog do portal "UOL", ele comparou o estilo apresentado pela equipe de Renato Gaúcho com o de dois dos mais brilhantes técnicos da atualidade: Guardiola e Klopp.

"Pois o time de Renato Gaúcho Portaluppi, que segundo pessoas próximas a ele vê tudo o que é jogo, parecia conectado à Inglaterra. Seu time mesclou as características das equipes dos dois técnicos (Klopp e Guardiola). Claro, sem o mesmo desafio, até pelo inexplicável time desfalcado que o Athletico levou ao Maracanã. Mas aconteceu e foi bonito de ver", disse.

A referência de Mauro Cezar aconteceu porque o Liverpool, de Klopp, e o Manchester City, de Guardiola, se enfrentaram neste sábado pelo Campeonato Inglês. A partida terminou empatada. O jornalista fez questão de afirmar que não há como comparar o nível técnico do futebol praticado pelo Flamengo e pelos clubes ingleses.



"Evidentemente não há como comparar o nível do jogo lá disputado com o daqui, mas como escrevi no Twitter, técnicos devem observar o que acontece nos jogos mais bem disputados, no que executam os maiores treinadores. Buscar mais inspiração neles do que nos ferrolhos de José Mourinho, faz bem ao futebol, areja a bola que rola por aqui. A peleja terminou com o placar de 3 a 0 construído nos 45 minutos iniciais, que valeram a pena, gols de Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andreas Pereira", disse.