Andréas Pereira foi um dos destaques da história do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Andréas Pereira foi um dos destaques da história do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/10/2021 09:00 | Atualizado 04/10/2021 09:01

Rio - Autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR, o meia Andréas Pereira foi eleito o melhor em campo, de acordo com a opinião da transmissão de Rede Globo. Ídolo rubro-negro, Júnior rasgou muitos elogios a atuação do atleta, de 25 anos.

"O Flamengo teve uma grande atuação, mas preciso destacar o rendimento do Andréas Pereira, chegou e rapidamente conquistou a titularidade. Realmente vai ficar difícil para o Diego Ribas, retomar a titularidade", afirmou.



Diego Ribas não esteve à disposição de Renato Gaúcho por conta de dores musculares. Porém, Andrés Pereira vem sendo titular do Flamengo nas últimas partidas. Ao todo, ele atuou em oitos jogos e fez dois gols pelo Rubro-Negro.