Neymar flerta com o Flamengo - Reprodução

Neymar flerta com o FlamengoReprodução

Publicado 04/10/2021 14:24 | Atualizado 04/10/2021 14:27

Rio - Volta e meia, o nome de Neymar acaba sendo veiculado ao Flamengo, porém, como o craque do PSG ainda é um dos jogadores mais valorizados do futebol europeu, qualquer tipo de flerte parece mais brincadeira que verdade. Porém, o advogado Marcos Motta, responsável pela carreira do camisa 10 da Seleção afirmou que existe vontade por parte do atacante da seleção brasileira.

"Isso não é mistério, volte e meia ele (Neymar) dá umas indiretas, ele gosta. Recentemente teve a troca de mensagens ai com o Gabigol. Até brinquei com o Ney pai: ‘Casa bonita em Magaratiba, Ninho do Urubu do lado, liga para prefeitura, pede autorização para pousar (o helicóptero) ali… Espaço tem’. Jogador quer disputar, quer estar na massa, não é impossível. O time do Flamengo hoje é um absurdo. Não vejo como impossível, não sei quando… mas…", afirmou em participação no Charla Podcast.

Neymar, tem 29 anos, e assinou sua renovação com o Paris Saint-Germain até 2025. Caso cumpra o seu contrato com o clube francês, o jogador só teria possibilidades de jogar pelo Rubro-Negro com 33 anos.