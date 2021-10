Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/10/2021 12:25

Rio - O volante Piris da Motta, de 27 anos, vem tendo muito pouco espaço no Flamengo. De acordo com o portal "Torcedores.com", o Rubro-Negro vem buscando alternativas para negociar o atleta, mas não vem sendo fácil. Segundo o portal, o clube carioca estaria disposto a emprestar o jogador, sem custos, e ainda por cima bancando integralmente o salário do paraguaio. Mesmo assim, não haveria interessados no atleta.

Piris da Motta chegou ao Flamengo em 2018 por uma bagatela financeira altíssima. De acordo com o portal "Torcedores", o clube pagou 3 milhões de dólares (R$ 10 milhões, à época) para tirá-lo do San Lorenzo. Além disso, a diretoria pagou R$ 16 milhões de comissão para empresários e luvas para o jogador, ou seja, a operação custou R$ 26 milhões.

O desejo do Flamengo é de que o paraguaio seja cedido na próxima janela de transferências. Um empréstimo mais longo não está descartado. A cúpula de futebol do clube carioca quer que o atleta ganhe mais ritmo de jogo, o que não conseguiu desde o seu retorno do Gençlerbirligi, da Turquia.



Após empréstimo que terminou em junho deste ano, o paraguaio só entrou em campo em duas partidas. Ele atuou ontra a Chapecoense no Campeonato Brasileiro e Defensa y Justicia, nas oitavas de final da Libertadores. Com a chegada de Andreas Pereira, Piris perdeu completamente o espaço no elenco.