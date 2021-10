Torcedores do Flamengo em jogo contra o Athletico-PR - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 04/10/2021 10:41

Rio - Um torcedor do Flamengo entrou na Justiça nesta segunda-feira contra a decisão da CBF de não adiar os jogos dos clubes da Série A que tiveram jogadores convocados pela seleção brasileira. A informação foi dada em primeira mão pelo portal "Esporte News Mundo".

A entidade havia prometido remarcar os jogos das equipes no Brasileirão, mas acabou voltando atrás. O torcedor entrou com um pedido de liminar para obrigar a entidade a suspender as partidas do Brasileirão nas ausências por convocação. A decisão da CBF irritou o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

"Pode ser uma retaliação contra o clube. Não da CBF, com a qual a gente tem conversado no dia-a-dia, mas de uma outra CBF que a gente não consegue enxergar, que parece que atua de fora com muita força, no sentido de atuar contra todos aqueles que procuram elevar a voz para melhorar o futebol brasileiro", afirmou em coletiva após a vitória sobre o Athletico-PR.



Com a decisão da entidade, o Flamengo terá os desfalques de Everton Ribeiro, Gabigol (convocados por Tite, Isla e Arrascaeta (nas seleções do Chile e do Uruguai) em três partidas do Campeonato Brasileiro.