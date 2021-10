Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Rio - O Flamengo está classificado para a final da Libertadores, porém, até o jogo final contra o Palmeiras, muita água irá rolar e o clube carioca está disputando mais duas competições: a Copa do Brasil e o Brasileiro. Em participação no podcast "Posse de Bola", do "UOL", Mauro Cezar Pereira analisou o fim de temporada do Rubro-Negro.

"As outras competições devem afetar muito o Flamengo também, como o Flamengo vai chegar até lá. Pode chegar finalista da Copa do Brasil ou eliminado pelo Athletico-PR, pode chegar distante do líder no Brasileiro, chegar líder ou brigando pela liderança, tanta coisa vai acontecer e acho que isso tudo vai influenciar, e o Palmeiras vai ficar jogando todas as fichas nesse jogo, porque já perdeu tudo o que poderia perder nesse ano em termos de possibilidade de conquista, menos o Brasileiro, em que tem chances cada vez mais matemáticas, porque está à frente do Flamengo, mas tem jogos a mais disputados", afirmou.

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras vai acontecer somente no dia 27 de novembro. O duelo acontecerá em Montevidéu, no Uruguai, e os dois clubes lutam pelo bicampeonato do torneio.